Linienverkehr zwischen Grillenberg und Wippra: Rufbusse sollen Wartezeit verkürzen

Hettstedt/Wippra

Straßensanierungsarbeiten in Grillenberg haben unmittelbare Auswirkungen auf die Buslinien 460 (Sangerhausen-Wippra-Hettstedt) und 423 (Hettstedt-Wippra-Molmerswende/Harzgerode). Wie die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) mitteilt, macht die Vollsperrung zwischen dem 10. und 15. Mai einen direkten Linienverkehr zwischen Grillenberg und Wippra nicht möglich.

Um die Fahrtzeit zu verkürzen, können Fahrgäste aus Richtung Sangerhausen oder Wippra kommend in Hettstedt ein Rufbusangebot für die Linie 460 nutzen, so die VGS. Zudem bedient die Linie während des Umleitungszeitraums auch die Ortschaft Braunschwende. Dank der auch hier möglichen Rufbusanmeldung würde das Fahrtenangebot erweitert, heißt es in der Mitteilung. Aus diesem Grund bediene jedoch die 423 auf einigen Fahrten nicht mehr Braunschwende.

›› Rufbusse können bis eine Stunde vor Fahrtantritt unter Tel. 03476/889292 gebucht werden. Weitere Informationen unter www.vgs-suedharzlinie.de(mz)