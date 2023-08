Das Mondscheinschwimmen im Mühlenbad findet am 26. August in der Zeit von 19 bis 24 Uhr statt. Neu ist: Dieses Mal können auch Kinder teilnehmen.

Mehr Lichterglanz in Großörner

Archivbild - Das Mühlenbad in Großörner.

Großörner/MZ - Möglichst bunt möchten die Organisatoren das Mühlenbad Großörner zum Mondscheinschwimmen am 26. August erstrahlen lassen. Neben Lichterketten sollen auch viele kleine Laternen das Bad zum Funkeln bringen. Aus diesem Grund werden vor allem Kinder, die erstmals in diesem Jahr in Begleitung von ihren Eltern Einlass zum Mondscheinschwimmen bekommen, angesprochen.