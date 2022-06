Letzter Spieltag der Abstiegsrunde: Arnstedter tritt gegen Grün-Weiß Piesteritz an

Romonta Amsdorf und Edelweiß Arnstedt treten am letzten Spieltag der Abstiegsrunde auswärts an.

Amsdorf/Arnstedt/MZ - Interessante Post per Mail haben Romonta Amsdorf und die anderen Verbandsliga-Vereine im Verlauf dieser Woche vom Fußballverband Sachsen-Anhalt bekommen. In der Mail sind die Termine der neuen Saison der höchsten Spielklasse des Bundeslandes verankert. Los geht es am ersten Wochenende im August. Insgesamt 20 Mannschaften sind in der Verbandsliga-Serie 2022/23 am Ball.