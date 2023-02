In Hettstedt treibt offenbar ein Feuerteufel sein Unwesen. In der Nacht zu Mittwoch wurden erneut zwei Brände gelegt. Was bisher dazu bekannt ist.

Hettstedt - Die Brandserie in Hettstedt geht offenbar weiter. In der Nacht zu Mittwoch wurden eine alte Garage in der Franz-Schubert-Straße sowie eine leerstehende Laube in der Kleingartenanlage „Trotzwiese“ an der Sanderslebener Straße angesteckt.