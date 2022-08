An Stieftochter vergangen Prozess um Kindesmissbrauch in Arnstein - Mutter des Opfers nimmt Angeklagten in Schutz

Zwischen 2013 und 2021 soll sich in Arnstein im Landkreis Mansfeld-Südharz ein 48-Jähriger mehrfach an seiner Stieftocher vergangen haben. Im Prozess am Landgericht Halle steht die Mutter des Opfers zu ihrem Mann. Was zwei Freundinnen des Opfers zu berichten haben.