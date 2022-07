Lamanachwuchs vom Hettstedter Kamelhof hat einen Namen

Die Wahl fiel auf einen nordischen Name, wie auch bei den anderen Tieren, die auf dem Kamelhof leben.

Hettstedt/MZ - Nun hat der Lamanachwuchs vom Hettstedter Kamelhof auch einen Namen: Floki heißt der flauschige Vierbeiner. Ein nordischer Name, der sich in die Riege der restlichen Tiernamen - die Eltern von Floki heißen zum Beispiel Thor und Freya - passend einfügt. „Unser gesamter Hof ist mittelalterlich aufgebaut und wird auch so weiter ausgebaut“, begründet Hofbetreiberin Franziska Meuter die Vorliebe für die nordischen Bezeichnungen.