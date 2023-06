Um das tonnenschwere Element zu liefern bleibt die Straße in der Einheitsgemeinde gesperrt. Wozu die Wasserwirtschaft das Bauwerk braucht.

Welfesholz /MZ - Am Dienstag müssen alle Verkehrsteilnehmer, die auf der L 72 zwischen Sandersleben und Welfesholz unterwegs sind, mehr Zeit einplanen. Grund: Die Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland (Midewa) bekommt ein neues tonnenschweres Schachtbauwerk geliefert. Mithilfe eines Autokrans, der seine krakenartigen Beine mitten auf der L 72 ausfahren muss, um die nötige Standsicherheit zu haben, wird der Betonschacht in der vorbereiteten Baugrube platziert. Die Sperrung beginnt um 7 Uhr morgens und endet 18 Uhr. Bis dahin ist die Ausfahrt des viel befahrenen Kreisverkehrs Richtung Sandersleben gesperrt. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.