Kunstzuckerhut in Hettstedt veranstaltet Graffiti-Wettbewerb

Der Kunstzuckerhut in Hettstedt

Hettstedt/MZ - Der Verein Kunstzuckerhut in Hettstedt hofft für seine nächste Ausstellung um Mithilfe und startet deswegen einen Aufruf. „Wir suchen Malereien, Grafiken und alte Fotos von Hettstedt, die nicht so bekannt sind“, sagt Vereinschef Andreas Lieding. Die Ausstellung soll unter dem Motto „Hettstedter Ansichten“ laufen und ab September zu sehen sein.

Ausstellung zum Jubiläum

Wer Werke zum Thema beitragen kann, könne sie als Leihgabe im Kunstzuckerhut für die Dauer der Ausstellung abgeben. Auch Informationen zum Künstler sind, wenn vorhanden, erwünscht und sollen gemeinsam mit dem Bild präsentiert werden. „Natürlich wird auch der- beziehungsweise diejenige benannt, die uns die Arbeiten leihweise überlässt“, fügt Lieding an.

Die Werke sollen bis 30. August im Kunstzuckerhut abgegeben werden, damit die Ausstellung bis zur Eröffnung am 4. September, um 11 Uhr, noch vorbereitet werden kann, sagt Lieding.

Graffiti für die Stadt

Mit der Ausstellung hofft der Verein im Jubiläumsjahr der Stadt, auch mal andere Motive und Ansichten zeigen zu können, als nur die bekannten Wahrzeichen. In diesem Jahr feiert Hettstedt seine erste urkundliche Erwähnung zum 975. Mal. Aus diesem Anlass haben die Mitglieder des Kunstzuckerhutvereins gemeinsam mit den Stadtwerken bereits vor einigen Wochen einen weiteren Aufruf gestartet.

Für einen Graffiti-Wettbewerb sind Motive mit dem Bezug zur Geschichte, dem Namenszug oder markanten Gebäuden gesucht. Eine Jury wählt dann die besten Motive aus, die im Stadtgebiet von Hettstedt umgesetzt werden sollen. Unter anderem ist geplant, die Mauer gegenüber des Kunstzuckerhuts farblich zu gestalten. Noch bis zum 20. August haben alle Interessierten aus Hettstedt und Umgebung die Möglichkeit, ihre Entwürfe an den Verein zu schicken.

›› Einsendungen für den Graffiti-Wettbewerb gehen an: Kunstzuckerhut Hettstedt, Hinter den Planken 14, 06333 Hettstedt oder per Mail an: kunstzuckerhut@arcor.de