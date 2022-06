Kunsthof in Molmerswende startet aus der Corona-Zwangspause

Molmerswende/MZ - Der Kunsthof Molmerswende startet in das Veranstaltungsjahr. Die ersten Gäste werden bereits an diesem Wochenende erwartet: Keramikmeisterin Silke Becker beteiligt sich am deutschlandweiten Tag der offenen Töpferei. Sie wird sich bei der Arbeit in ihrer Werkstatt über die Schulter schauen lassen. Geöffnet hat auf dem Kunsthof auch die kleine Galerie, in der neben Beckers Arbeiten Zeichnungen und Gemälde von Heike Wolff - ihrer Schwester - zu sehen sein werden.

