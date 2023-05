Bräunrode/MZ - „Die Konzerte sollen die Menschen auch mal in weniger bekannte Kirchen locken. Viele sind wirklich sehenswert“, sagt Andreas Berger, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Eisleben-Sömmerda. Die Musikveranstaltungen sind im Rahmen des „Kultursommers in Dorfkirchen“ geplant und starten am heutigen Samstag in der St.-Nikolaus-Kirche Bräunrode, Ortsteil der Stadt Arnstein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.