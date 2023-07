Samstagmorgen brannte es in einem Haus im Mansfelder Ortsteil Gorenzen. Was die Polizei bisher dazu weiß.

Küche in einem Einfamilienhaus in Gorenzen brennt

Feuerwehreinsatz in Mansfeld

Rettungsfahrzeuge an einem Einsatzort.

Gorenzen/MZ - In einem Einfamilienhaus in der Oberen Dorfstraße im Mansfelder Ortsteil Gorenzen kam es am Samstagmorgen, gegen 4.40 Uhr, zu einem Brand.