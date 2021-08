Kreissportbund und Kinderheim Harkerode organisieren Schwimmkurse für die Heimkinder

Sportkoordinatorin Grit Schaaf vom Kreissportbund gibt den Kindern aus dem Heim in Harkerode Schwimmunterricht.

Harkerode/Hettstedt/MZ - Ein paar Trockenübungen an Land und dann geht es auch schon bestückt mit Schwimmnudel und Schwimmgurt rein ins kühle Nass. Neun Kinder aus dem Kinderheim Harkerode lernen derzeit im Freibad Hettstedt das Schwimmen. Durchgeführt wird der zwölfstündige Kurs von Grit Schaaf, Sportkoordinatorin beim Kreissportbund Mansfeld-Südharz in Zusammenarbeit mit den Erziehern des Kinderheims.

Ausfall des Schwimmunterrichts durch Corona

Normalerweise besuchen die Kinder gemeinsam mit ihren Betreuern sowohl im Winter wie im Sommer die umliegenden Bäder und lernen so das Schwimmen. „Coronabedingt war uns aber bisher nicht möglich, eine Schwimmhalle zu besuchen“, erklärt Sabrina Mrosek, Erzieherin in Harkerode. Zudem fiel das übliche Schulschwimmen aus und aktuell gibt es im Kinderheim auch viele Neuzugänge, die nicht schwimmen können, erklärt Mrosek weiter. Somit habe man den Kontakt zum Kreissportbund und Grit Schaaf gesucht, um ein entsprechendes Angebot zu schaffen. „Wir haben in der Vergangenheit auch Schwimmkurse für Migranten organisiert“, sagt Schaaf, die als Leiterin des Hettstedter Schwimmvereins Blau-Weiß außerdem über die notwendige Fachausbildung für die Schwimmlernkurse verfügt.

Bei den Harkeröder Kindern - die im Alter zwischen sechs und elf Jahren sind - winkt am Ende nicht nur das Seepferdchen samt Abzeichen, sondern auch mehr Sicherheit im Feriencamp auf der Insel Rügen. Dort verbringen die Kinder und Erzieher nämlich traditionell einen Teil der Sommerferien, zu denen auch Bade- und Bootsausflüge gehören. Sich sicher im Wasser zu bewegen, ist da ein Muss.

Erzieherin Patricia Manck hilft beim Schwimmunterricht mit. (Foto: Maik Schumann)

Sicherheit im Sommercamp

Ursprünglich war das Ziel, im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ vom Bund die Schuldefizite und damit auch den fehlenden Schwimmunterricht zu fördern, sagt Mrosek. Allerdings sei die Anwendung der Fördermaßnahme aktuell noch nicht komplett geklärt ebenso wenig, welcher Bereich für das Kinderheim in Frage käme, fasst die Erzieherin die Problematik zusammen. „Deswegen haben wir aber trotzdem den Schwimmkurs gestartet und haben im Rahmen einer einmaligen Beihilfe vom Jugendamt vom Landkreis die Gelder bekommen.“ Aber auch ohne Finanzspritze hätte man im Kinderheim den Kurs organisiert und bezahlt, versichert Mrosek: „Die Kinder müssen nun mal Schwimmen lernen.“

Deswegen haben auch andere Vereine und Organisationen in diesem Jahr Extrakurse auf die Beine gestellt, um die Coronaausfälle zu kompensieren. So wie die Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Ortsgruppe Hettstedt, die ebenfalls im Freibad der Kupferstadt trainiert und ihr jährliches Pensum von zwei auf sechs Anfängerkurse erhöht und dabei sogar einen Wochenendtermin eingeführt hat. Insgesamt 15 Mitglieder kümmern sich in diesem Jahr um die Schwimmanfänger.