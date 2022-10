Könnten in Eisleben und Hettstedt einige Straßen nachts dunkel bleiben?

Größtenteils sind die Straßenbeleuchtungen in Hettstedt und Eisleben bereits auf LED umgestellt. Dennoch denkt man darüber nach, einige Straßen unbeleuchtet zu lassen.

In Hettstedt hat sich eine Energiesparrunde gebildet, die die Beleuchtung in der Stadt auf Sparsamkeit überprüft.

Hettstedt/Eisleben/MZ - Licht an oder aus? Bereits seit September sind die Kommunen deutschlandweit per Energiesparverordnung angehalten, beispielsweise Kulturdenkmäler nachts nicht mehr anzustrahlen. In Hettstedt sucht man aber noch nach weiteren Möglichkeiten. Deswegen hat Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) eine sogenannte Energiesparrunde ins Leben gerufen.