Um die Stadt Hettstedt auch künftig bei Veranstaltungen und in anderen Orten zu repräsentieren, soll eine neue Figur gewählt werden. Wie die Bürger abstimmen können.

Hettstedt/MZ. - Nach 20 Jahren endete die Tradition der Zwiebelkönigin im vergangenen Jahr in Hettstedt. Doch ganz ohne Repräsentationsfigur möchte die Stadt nicht bleiben und sucht daher eine neue Figur. „Es soll thematisch passen und kein Maskottchen werden“, sagt Stadtsprecherin Christin Saalbach. Denn bei öffentlichen Veranstaltungen in der Region oder auch bei Festen in anderen Orten oder Partnerstädten soll die neue Figur die Stadt Hettstedt würdig vertreten.