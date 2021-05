Kolpingwerk trauert um Schwester Gerburga

Ihre Mission in der Region begann 1998.

Hettstedt - Im Kolpingwerk in Hettstedt trauert man um seine einstige Mitarbeiterin, die ehemalige Schuldirektorin Schwester Gerburga Schmitz, die am 2. Mai im Alter von 88 Jahren verstorben ist.

Sie leitete die Berufsbildende Schule der Hildegardisschule in Bingen über einen Zeitraum von fast drei Jahrzehnten. Sie übernahm die Leitung der damaligen Handelsschule 1968 und prägte die Schule maßgeblich bis zu ihrer Verabschiedung im Juli 1997.

Nach ihrer Pensionierung und insgesamt 36 Jahren im Schuldienst folgte sie einer neuen Mission, die sie in das Mansfelder Land führte. Seit September 1998 lebte Schwester Gerburga vorübergehend im neu gegründeten Begegnungs- und Bildungshaus des ehemaligen Klostergeländes Helfta. Sie trug entscheidend dazu bei, Kloster Helfta und seine Begegnungsmöglichkeiten publiker zu machen.

15 Jahre als Lehrerin und Seelsorgerin aktiv

Als 1999 die Zisterzienserinnen das Kloster wieder besiedelten, zog Schwester Gerburga nach Siersleben. Sie war von 1998 bis 2013 als Stütz-und Förderlehrerin und im Seelsorgerischen Dienst tätig. Darüber hinaus betreute sie die katholische Kirchengemeinde, insbesondere an ihrem Wohnort Siersleben.

Sie gehörte dem Orden der Maria-Ward-Schwestern an, der 2004 in Congregatio Jesu umbenannt wurde. Zuletzt lebte sie in Mainz.

„Wer Schwester Gerburga kannte und mit ihr zusammenarbeiten durfte, weiß, was für eine warmherzige, fachlich kompetente, konsequente, religiöse und humorvolle Frau sie war“, sagte Christine Schumann, die im Hettstedter Kolpingwerk für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Sie war der Meinung: In der Kirche kann man nur von Innen her etwas ändern. Dafür hat sie sich eingesetzt und gelebt.“