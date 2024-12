Welche Essgewohnheiten die Bewohner des Mansfelder Landes hatten und haben, verrät ein neues Kochbuch in Mundart. Was Harry Bernhardt aus Blumerode alles zusammentrug.

Blumerode - Für jene, die noch unschlüssig sind, was sie zu Weihnachten als Festtagsschmaus servieren, könnte Harry Bernhardt der Retter in der Not sein. Der 85-Jährige aus Blumerode verfasste sein Mundart-Kochbuch „Mansfäller Ässen – ’S jiwwet Kleese!“, was auf Hochdeutsch „Mansfelder Essen – Es gibt Klöße!“ bedeutet.