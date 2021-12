Hettstedt/MZ - In Hettstedt ist am Dienstagnachmittag ein Kleintransporter aus noch unbekannter Ursache gegen eine Hauswand in der Elisenhöhe gefahren. Wie Zeugen berichten, begutachtete der Fahrer den Schaden und verließ nach einem Kommentar die Unfallstelle.

Laut Polizei liegen zum Flüchtenden sowohl eine Personenbeschreibung als auch Fahrzeughinweise vor, die Ermittlungen laufen.