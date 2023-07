Nach dem jüngsten Urteil in der Klage zur Kreisumlage 2018, steht in Hettstedt eine Klage gegen die Kreisumlage 2023 im Raum. Dafür hat der Stadtrat eine Sondersitzung anberaumt.

Hettstedt/MZ - Die Stadt Hettstedt strebt nun auch eine Klage gegen die Kreisumlage 2023 an. In der kommenden Woche wird es dazu im Anschluss an die reguläre Stadtratssitzung am 4. Juli eine außerordentliche Sitzung des Gremiums geben, teilt Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) mit.