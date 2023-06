Über 40 Kinder verbrachten den Samstag im Augsdorfer Bad. Was hinter der Aktion steckt.

Augsdorf/MZ - Endlich war es so weit, 40 Kinder aus dem Caritas-Kinder- und Jugendheim in Sandersleben machten sich am Samstagvormittag mit dem Bus auf ins Freibad nach Augsdorf. Dort konnten die Kinder, dank des Erlöses aus der Aktion des Spendenschwimmens, einen sorgenfreien Tag verbringen. „Von Luftmatratzenrennen bis über Wasserspiele, gab es viel Abwechslung“, sagt Anja Wodak vom Badverein Augsdorf.