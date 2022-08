Kinder verletzen sich aus ungeklärter Ursache beim Baden - Hettstedter Freibad geschlossen

Das Freibad in Hettstedt ist in diesen heißen Sommertagen gerade bei Kindern sehr beliebt.

Hettstedt/MZ - Das Freibad in Hettstedt ist aus Sicherheitsgründen geschlossen. Seit Mittwoch 16.30 Uhr soll die Freizeiteinrichtung geschlossen sein. Diese Nachricht machte über die Social-Media-Kanäle am Mittwochabend schnell die Runde in der Kupferstadt. Was ist dran?