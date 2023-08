Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Vatterode/MZ - Was alles auf dem neuen Wandbild an der Vatteröder Kindertagesstätte zu sehen ist? Ein kurzer Blick genügt und die Mädchen und Jungen beginnen mit der Aufzählung: ein Vogel, eine Schnecke, Bäume. Nicht zu vergessen natürlich die Gänseblümchen. Sie geben der Einrichtung schließlich den Namen. Sogar ein Telefon will ein Kind auf die Schnelle gesehen haben. Der gelbe Kasten am Baum sei aber ein Vogelhäuschen, erklärt Erzieherin Annekathrin Schalk-Riedel.