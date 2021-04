Keine Fördermittel für Sanierung der Sporthalle in Siebigerode

Siebigerode

In der Mansfelder Stadtverwaltung ist eine Absage eingegangen. Die Kommune kann nicht mit der erhofften finanziellen Hilfe für die energetische Sanierung der Sporthalle im Ortsteil Siebigerode rechnen. Der Grund: Die Kommune schaffte es nicht in die nähere Auswahl eines Interessenbekundungsverfahrens, wie Bürgermeister Andreas Koch (Freie Bürger Mitteldeutschland) jüngst die Mitglieder des Stadtrates informierte. „Wir sind nicht ausgewählt worden“, bedauert er. Die Einheitsgemeinde hatte sich im vergangenen Jahr um Aufnahme in das Bundesprogramm zur „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur Projektaufruf 2020“ beworben.

Nach der jetzigen Absage wollte Koch dennoch die Hoffnung auf Unterstützung nicht ganz aufgeben. Nach seinen Informationen sollen im ersten Halbjahr dieses Jahres auf Grundlage der Anträge aus dem Oktober des vergangenen Jahres erneut Fördermittel vom Bund vergeben werden. Eventuell habe die Gemeinde dann eine Chance, meinte er. Die Turnhalle in Siebigerode wurde zu DDR-Zeiten erbaut und wird bis heute von Sportfreunden aus der Gemeinde genutzt. Das Gebäude befindet sich mittlerweile allerdings in einem schlechten Zustand. Um die Halle auch künftig für Freizeitaktivitäten der Einwohner offen halten zu können, muss sie instand gesetzt werden.

Nach Einschätzung eines Architekten sind rund 871.000 Euro für die erforderlichen Arbeiten nötig. Die Liste der Instandsetzungsmaßnahmen, die ausgeführt werden müssten, ist lang: Angefangen bei der notwendigen Trockenlegung des Gebäudesockels und der Betonsanierung über die Erneuerung von Dach- und Fassadenelementen bis hin zur Modernisierung der Heizungs- und der Elektroanlage. Doch aus eigener Kraft, ganz ohne Fördermittel, wird die Gemeinde nicht in der Lage sein, diese Arbeiten umzusetzen. (mz/Daniela Kainz)