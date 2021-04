Investitionen in der der VB Mansfelder Grund-Helbra müssen gekürzt werden

Helbra

Die Diskussion über den diesjährigen Haushaltsplan für die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra scheint kein Ende zu nehmen. Mehrfach hatten sich Ausschüsse und der Gemeinderat mit dem Thema beschäftigt, bis der Etat verabschiedet und der Kommunalaufsicht des Landkreises vorgelegt wurde. Nun wird eine erneute Diskussion mit den Ratsmitgliedern erforderlich. Die Verwaltung der Verbandsgemeinde setzt eine Sondersitzung des Gemeinderates an. Die Versammlung findet in der nächsten Woche am Donnerstag, 29. April, statt.

Der Hintergrund: Die Kreisverwaltung bewilligte zwar den Haushaltsentwurf - aber nicht ohne Einschränkungen. „Die Kommunalaufsicht hat die Satzung bestätigt“, sagt Claudia Renner, die zuständige Fachdienstleiterin in der Verbandsgemeinde. Der geplanten Kreditaufnahme sei auch zugestimmt worden. Die Genehmigung des Haushaltes ist nach Renners Worten jedoch an eine Auflage geknüpft: „Wir müssen unsere ursprünglich geplanten Investitionen um 108.000 Euro kürzen.“

Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra muss Investitionen überarbeiten

Bis zur Sondersitzung in der nächsten Woche sind die einzelnen Fachämter nach dem Vorschlag aus der Verwaltung nun aufgefordert, ihre geplanten Investitionen zu überarbeiten und Prioritäten zu setzen. Eine andere Möglichkeit sieht Renner nicht, um der Auflage der Kommunalaufsicht des Landkreises nachzukommen. Die Verbandsgemeinde müsse reagieren, „ansonsten haben wir keinen Haushalt“.

Die Verbandsgemeinde hatte unter anderem den Bau einer Löschwasserentnahmestelle in Bornstedt-Neuglück und eine frostfreie Entnahmestelle am Bad Anna in Helbra geplant. Der Spielplatz der Kindertagesstätte in Ahlsdorf sollte neu gestaltet werden, nachdem im Vorjahr Spielgeräte nach einer TÜV-Kontrolle gesperrt wurden. Neue Geräte stehen inzwischen bereit. Die Sondersitzung des Gemeinderates beginnt am Donnerstag, 29. April, um 19 Uhr im Kulturhaus in Benndorf. (mz/Daniela Kainz)