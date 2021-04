Informationsbroschüre der Stadt Mansfeld geht in Druck

Mansfeld

Die letzten Korrekturen werden vorgenommen. „Dann kann die Broschüre Ende des Monats in den Druck gehen“, sagt Hauptamtsleiter Marco Sommer. Gemeint ist die neue Informationsbroschüre der „Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld“. Sie soll anschließend in einer Auflage von 6.500 Exemplaren kostenlos an alle Haushalte innerhalb der Kommune verteilt werden. Die Pläne sehen außerdem vor, Broschüren in öffentlichen Einrichtungen wie der Touristinformation auszulegen und sie unter anderem auch für Repräsentationszwecke auf Messen zu nutzen.

Das Heft gibt eine Übersicht über das Leben in der Stadt Mansfeld. Die darin aufbereiteten Informationen richten sich Sommer zufolge an Menschen, die in der Einheitsgemeinde zu Hause sind, aber auch an Leute von außerhalb, die mehr über Mansfeld erfahren und möglicherweise dorthin ziehen wollen oder die als Touristen interessiert sind. So gibt es beispielsweise Angaben über die einzelnen Zuständigkeitsbereiche in der Stadtverwaltung, Informationen über Kindereinrichtungen oder Schulen sowie Arztpraxen in den jeweiligen Ortschaften. „Es stellen sich auch Freizeiteinrichtungen vor“, nennt Sommer ein weiteres Beispiel. Auf diese Weise soll dargestellt werden, was in der Gemeinde und den Ortsteilen Abberode, Annarode, Biesenrode, Braunschwende, Friesdorf, Hermerode, Gorenzen, Großörner, Mansfeld-Lutherstadt, Molmerswende, Möllendorf, Piskaborn, Ritzgerode, Siebigerode und Vatterode geboten wird.

Es ist übrigens nicht die erste Broschüre dieser Art, die erscheint. Auf der Internetseite der Stadt Mansfeld kann unter der Rubrik „Bürgerservice“ in der Vorgängerausgabe, die bereits in der siebenten Ausgabe vorliegt, geblättert werden. Sie bildete die Grundlage für die jetzt in Arbeit befindliche Informationsbroschüre. „Wir haben unter anderem das Bildmaterial aufgefrischt“, erklärt Sommer. Die Broschüre finanziert sich über Werbung. So nutzen Firmen aus der Region die Möglichkeit, in dem Heft auf sich, ihre Dienstleistungen und Produkte aufmerksam zu machen. (mz/Daniela Kainz)