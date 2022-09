In Welbsleben findet im Oktober der dritte Dorfflohmarkt statt

Symbolfoto - In Welbsleben öffnen Höhe und Garagen für den Dorfflohmarkt.

Welbsleben/MZ - Aller guten Dinge sind drei, heißt es am 8. Oktober in Welbsleben. Denn dann findet im Arnsteiner Ortsteil die dritte Auflage des Dorfflohmarkts statt. Von 10 bis 16 Uhr öffnen die Welbsleber ihre Höfe und Garagen, um allerhand Schnäppchen und Funde anzubieten. „Bisher gibt es schon 26 Anmeldungen, wer mitmachen will“, sagt Ortsbürgermeisterin Steffi Bastek. Mehr sind also durchaus noch möglich.