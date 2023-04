Die Freiwillige Feuerwehr Walbeck gründet eine Kinderfeuerwehr. Die neue Abteilung startet am 8. Mai.

In Walbeck wird eine Kinderfeuerwehr gegründet

Walbeck/MZ - Die Freiwillige Feuerwehr Walbeck gründet derzeit eine Kinderfeuerwehr. „Für uns ist das absolutes Neuland, weil wir so eine noch nicht hatten“, sagt Mario Adlich, stellvertretender Wehrleiter in Walbeck. In der 121-jährigen Geschichte der Wehr habe es zwar schon mal eine Jugendfeuerwehr gegeben, aber keine Kinderabteilung.