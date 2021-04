In Molmerswende gibt es einen Hingucker in der Ortsmitte

Molmerswende

Karl-Heinz Günther hält sich nicht lange an der Vorrede auf. Er greift zum Akkuschrauber und befestigt die neuen Informationstafeln in Molmerswende. Ortsbürgermeister Erwin Moras assistiert ihm. Die letzte Schraube zieht Landrätin Angelika Klein (Die Linke) an. Die Aktion sorgt im kleinen Dorf für Gesprächsstoff. Denn lange waren die Aufsteller leer. „Sie wurden bisher nur sporadisch von zumeist Ortsfremden genutzt, die für ihre Veranstaltungen in der Region werben wollten“, erzählt Moras.

Aufsteller als Hinweis auf die Themenroute „Anhalt(en) im Naturpark Harz“

Nun sollen die Aufsteller samt Informationstafeln dauerhaft auf den Natur- und Geoparkort Molmerswende und auf die Themenroute „Anhalt(en) im Naturpark Harz“ innerhalb der alten Landesgrenzen zwischen Anhalt und Preußen mit Wanderzielen und Sehenswürdigkeiten aufmerksam machen. Für den Ortsbürgermeister ist die öffentliche Präsentation eine Bestätigung, dass Molmerswende zum Geopark gehöre. Formell sei das zwar schon längere Zeit der Fall. Die Tafeln bieten nach seinen Worten jetzt aber auch die Gelegenheit, den Geopark noch bekannter zu machen.

Auf der einen neuen Informationstafel ist unter anderem der alte Kirchturm von Molmerswende zu sehen. „Mit diesem Bauwerk kann ein unmittelbarer Bezug zum Geopark hergestellt werden“, sagt der Ortsbürgermeister. Am Turm wurde Diabas-Gestein verbaut. Auf solche und andere wissenswerte Details wies zur Übergabe der Tafeln Geschäftsstellenleiter Klaus George vom Regionalverband Harz hin.

Zwei Tafeln vom Natur Geopark wurden in Molmerswende gegenüber der Bäckerei angebracht. Interessiert schauen sich die Molmerswender die Tafeln an. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Die Themenroute war vom Verband anlässlich des Jubiläums „800 Jahre Anhalt“ beschrieben worden, wie der zweiten Tafel zu entnehmen ist. Interessenten können die reich bebilderte Karte mit Wegbeschreibung und Grenzverlauf inzwischen im Internet (www.harzregion.de) bestellen. Auf der Tafel zur Themenroute findet auch die „Bärenroute“ Erwähnung, die von Stangerode bis an die östliche Gemarkungsgrenze von Molmerswende und damit an die frühere Landesgrenze führt. Historische Grenzsteine und Informationspunkte sind entlang der Strecke zu entdecken.

Dass die Tafeln an bereits bestehenden Aufstellern angebracht wurden, ist kein Zufall. „Wir wollten die bestehende Infrastruktur erhalten und nicht überall Neues aufstellen“, erklärt Isabell Reuter, stellvertretende Geschäftsstellenleiterin, gegenüber der MZ.

Der Regionalverband Harz nimmt die Aktion in Molmerswende nun zum Anlass für einen Aufruf. „Wir möchten diese Idee fortführen“, so Reuter. Alle Gemeinden, die Teil des Natur- und Geoparks sind, könnten sich melden, wenn es in ihren Kommunen freie Aufsteller gibt, die mit entsprechenden Informationstafeln bestückt werden könnten. Reuter zählt in diesem Zusammenhang unter anderem die Kommunen Arnstein, Hettstedt, Mansfeld und Sangerhausen als mögliche Partner auf. Wer Interesse habe, könne sich direkt an die Geschäftsstelle wenden und mit ihr Kontakt aufnehmen, um weitere Details zu besprechen.

Thorsten Oemler, Amtsleiter für Kultur und Soziales in der Mansfelder Stadtverwaltung, begrüßt den Vorschlag. Ob und wann weitere Informationstafeln in der Lutherstadt folgen werden, steht im Moment allerdings noch nicht fest. „Wir müssen erst prüfen, an welchen Plätzen geeignete Aufsteller stehen“, sagt er. Der Regionalverband Harz ist gegenwärtig auch in der Nähe von Molmerswende aktiv. Im wenige Kilometer entfernten Abberode werden mehrere Informationstafeln entlang des Bergbaulehrpfades erneuert. Sie stehen dort schon eine Weile, und die Zeit hat Spuren hinterlassen. Reuter: „Die Schrift ist teilweise verblasst.“

›› Kontakt zum Regionalverband Harz (Frau Reuter) unter der Rufnummer 03946/96 41 21 oder per Mail unter: reuter@harzregion.de (mz/Daniela Kainz)