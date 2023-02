Im Haushalt der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein klafft ein Loch in Höhe von 917.600 Euro. Dennoch soll kräftig investiert werden. Woher das Geld kommt und was alles geplant ist.

In diese Projekte will die Einheitsgemeinde Stadt Arnstein 2023 investieren

In Sylda in die Straße "Neuer Weg" soll investiert werden.

Quenstedt/MZ - Der Haushalt der Gemeinde Arnstein ist seit wenigen Tagen rechtskräftig. Mit 917.600 Euro im Minus klafft erneut ein Loch in der Stadtkasse. Dennoch will die Verwaltung investieren und nimmt dafür 893.500 Euro in die Hand. „Der Großteil davon sind Baumaßnahmen“, sagt Bauamtsleiterin Janet Klaus.