In der Heimvolkshochschule in Alterode haben sich Jugendliche zu einem einwöchigen Camp getroffen

Alterode/MZ - Diskriminierung, Rassismus, Anders sein, Aussehen, Gefühle, Mobbing: Vier Pinnwände sind mit solchen Schlagworten bestückt. Zusammengetragen von 20 Jugendlichen im Alter von zwölf bis 20 Jahren, die diese Themen beschäftigen und die ihnen teilweise im Alltag begegnen. In der Heimvolkshochschule in Alterode haben sich die Jugendlichen, die aus Mansfeld-Südharz, dem Harz und dem Salzlandkreis stammen, in einem einwöchigen Camp mit all diesen Themen auseinandergesetzt. Unter dem Motto „un-erhört“ gab es Kurse zu Clownerie, Hörspiel, Fotos und Text und für die Teilnehmer somit die Möglichkeit, sich kreativ und in der Gemeinschaft über das, was sie bewegt, zu kommunizieren. Außerdem gab es jede Menge teambildende Aktionen in der Natur wie zum Beispiel eine Schatzsuche rund um Alterode.

