In den Helios-Kliniken in Mansfeld-Südharz gelten neue Corona-Regeln

Die Besucher der Helios-Kliniken in Mansfeld-Südharz müssen ab sofort wieder eine FFP2-Maske tragen und einen negativen Corona-Test vorlegen. Lediglich wenige Ausnahmen gibt es.

Symbolfoto - Besucher der Helios-Kliniken in Mansfeld-Südharz müssen eine FFP2-Maske tragen.

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen/MZ - Seit dem 1. Oktober ist das neue bundesweite Infektionsschutzgesetz in Kraft. Wie die Helios-Klinik mitteilt, hat das auch Auswirkungen auf die Besuchsregeln in den Krankenhäusern in Mansfeld-Südharz. Für alle ist das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend, der Nachweis eines negativen Testergebnisses ist zudem ebenfalls erforderlich.