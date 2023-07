Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bräunrode/MZ - 38 Meter hoch und zwischen zwei und vier Meter breit: Das ist der Funkmast, den die Vantage Tower AG bei Bräunrode errichten will. Doch vor Ort regt sich Widerstand. Denn: „Das ist ein herausstehendes Bauwerk und es ist zu nah an der Ortschaft“, sagt Bauamtsleiterin Janet Klaus. Geplant ist, dass der Mast auf einem Privatgrundstück in der Willeröder Straße am Rand von Bräunrode gebaut wird. Direkt zwischen dem Friedhof und der ehemaligen Schlosserei.