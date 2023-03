Bürger organisieren Naturschutztag In Alterode sollen mehrere Bäume gemeinsam gepflanzt werden - Wie die Aktion ins Rollen kam

Wer die Aktion unterstützen will, wendet sich an Ortsbürgermeister Felix Büttner. Am 2. und 16. März ist er ab 18 Uhr in der Sprechstunde im Kulturraum, Einestraße 9 zu erreichen.