Die Lohnkosten im Landkreis Mansfeld-Südharz haben sich erhöht. Insgesamt bezahlen Arbeitgeber im Schnitt in Mansfeld-Südharz aber für Arbeitnehmer die niedrigste Summe im Land.

Lohnkosten in MSH stetig gestiegen

Die Firma Romonta gehört zum Produzierenden Gewerbe. Sie stellen Rohmontanwachs her.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hettstedt/MZ - Die Lohnkosten im Landkreis Mansfeld-Südharz haben sich 2021 gegenüber dem Vorjahr durchschnittlich um 3,9 Prozent erhöht. Insgesamt bezahlen Arbeitgeber im Schnitt in Mansfeld-Südharz aber für Arbeitnehmer die niedrigste Summe im Land. Zum Vergleich: 2021 gaben Firmen in der Region für Personalkosten 35.735 Euro pro Arbeitnehmer im Jahr aus. In den kreisfreien Städten wie Halle (41.490) oder Magdeburg (41.302) fielen die Summen deutlich höher aus. Die Zahlen teilte das Statistische Landesamt kürzlich mit. Woran liegen die großen regionalen Unterschiede?