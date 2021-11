Hettstedt/MZ - In Hettstedt, An der Brache, ist am Samstagmorgen gegen 1.50 Uhr ein Kleinbus aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Laut Polizei ist das Fahrzeug nicht mehr nutzbar.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.