Die AG Heimatforscher und Ortschronisten haben das Standardwerk „Hettstedt – Zahlen und Fakten“ von Otto Spieler aus dem Jahr 1984 umfassend aktualisiert und erweitert.

300 Seiten vollgepackt auch mit neu recherchierten Daten und Fakten zu Hettstedt - sind jetzt in einer Neuauflage erschienen.

Hettstedt/MZ. - Es ist geschafft: Die Neuauflage des 1984 von Otto Spieler zusammengetragenen und herausgegebenen Heftes „Hettstedt - Zahlen und Fakten“ (mit sechs nachfolgenden Heften zu Hettstedts Heimatgeschichte) ist erschienen.