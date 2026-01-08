weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Neuauflage eines Klassikers: Hettstedts Geschichte – 2.000 Fakten auf einen Blick

Die AG Heimatforscher und Ortschronisten haben das Standardwerk „Hettstedt – Zahlen und Fakten“ von Otto Spieler aus dem Jahr 1984 umfassend aktualisiert und erweitert.

Von Susanne Christmann 08.01.2026, 14:00
300 Seiten vollgepackt auch mit neu recherchierten Daten und Fakten zu Hettstedt - sind jetzt in einer Neuauflage erschienen.
300 Seiten vollgepackt auch mit neu recherchierten Daten und Fakten zu Hettstedt - sind jetzt in einer Neuauflage erschienen. (Foto: Dana Zimmer)

Hettstedt/MZ. - Es ist geschafft: Die Neuauflage des 1984 von Otto Spieler zusammengetragenen und herausgegebenen Heftes „Hettstedt - Zahlen und Fakten“ (mit sechs nachfolgenden Heften zu Hettstedts Heimatgeschichte) ist erschienen.