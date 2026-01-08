EIL
Neuauflage eines Klassikers Hettstedts Geschichte – 2.000 Fakten auf einen Blick
Die AG Heimatforscher und Ortschronisten haben das Standardwerk „Hettstedt – Zahlen und Fakten“ von Otto Spieler aus dem Jahr 1984 umfassend aktualisiert und erweitert.
08.01.2026, 14:00
Hettstedt/MZ. - Es ist geschafft: Die Neuauflage des 1984 von Otto Spieler zusammengetragenen und herausgegebenen Heftes „Hettstedt - Zahlen und Fakten“ (mit sechs nachfolgenden Heften zu Hettstedts Heimatgeschichte) ist erschienen.