Hettstedterin knüpft seit elf Jahren an einem großen Netzwerk für den Kinderplaneten

Hettstedt/MZ. - Es war die bisher höchste Einzelspende, die Nadine Haak von den Neudorfer Narren jemals für ihr Herzensprojekt erhalten hat. „Das ist in den heutigen Zeiten so wichtig, auch weiterhin den Verein zur Förderung krebskranker Kinder unterstützen zu können. Ich bin der GFZ so dankbar für die sagenhafte Summe von 5.000 Euro“, sagt die Vorsitzende des Hettstedter Karnevalsvereins immer noch gerührt nach der Scheckübergabe.