Hettstedter Woges erneut mit seniorenfreundlichem Zertifikat ausgezeichnet

Hettstedt/MZ - Kaffeenachmittage, Lese- und Singestunden, Kartenspiele, Sport, Einkaufsfahrten und ein Seniorenfitnessplatz: Die beiden Gemeinschaftseinrichtungen der Wohnungsgesellschaft (Woges) Hettstedt mbH bieten einiges an Freizeitaktivitäten. Deswegen wurden die Einrichtungen erneut mit dem seniorenfreundlichen Zertifikat des Kreisseniorenrats Mansfeld-Südharz ausgezeichnet. „Neben dem Service bewerten wir auch den Baustil“, sagt Joachim Acker vom Kreisseniorenrat, der die Plaketten an Woges-Geschäftsführerin Carolin Ermisch übergeben hat.

Bei den Bewertungen punkteten somit die kleinen Wohnungen, die ebenerdig und barrierefrei geschnitten sind, erklärt Acker. 2000 wurde das mehrgeschossige Haus in der Richard-Wagner-Straße zu einem Wohnen-mit-Service-Objekt umgebaut. Die Mieter in den 69 Wohnungen werden durch die Unternehmensgruppe Wend betreut. Das Haus in der Franz-Mehring-Straße wurde 2005 zum Servicewohnen umfunktioniert, 2010 durch einen Anbau und 2015 durch den Seniorenfitnessplatz erweitert.

Insgesamt gibt es 88 Wohnungen, deren Mieter vom Eigenbetrieb Sozialstation betreut werden. „Die Anlagen werden von den Mietern gut angenommen. Viele alleinstehende Senioren sehnen sich nach Gemeinschaft. Trotzdem können unsere Mieter ein selbstbestimmtes Leben führen und erhalten Hilfe, wenn sie sie brauchen“, so Ermisch. Seit 2007 wird das seniorenfreundliche Zertifikat im Landkreis an Firmen, Ärzte, Apotheken oder auch Stadtwerke vergeben.