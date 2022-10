Hettstedter Stadtverwaltung zieht Bilanz vom Badesommer

17.567 Gäste besuchten das Freibad in Hettstedt im Jahr 2022.

Hettstedt/MZ - 17.567 Menschen haben in diesem Jahr das Hettstedter Freibad besucht, sagte Mario Reise beim Schul-, Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss. Und lieferte noch weitere Fakten aus der zurückliegenden Saison: „Die ging in diesem Jahr vom 27. Mai bis 31. August.“ Insgesamt 97 Tage lief die Saison, so Reise weiter. „Davon hatten wir acht Schließtage, wegen schlechtem Wetter“, sagte er.