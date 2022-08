Hettstedter Stadträte kritisieren Genehmigung für Ameos-Werbung

Hettstedt/MZ - Noch immer sorgen die Umstrukturierungspläne der Helios-Kliniken Mansfeld-Südharz für jede Menge Diskussionen in Hettstedt. So auch im zurückliegende Sonderstadtrat, der in dieser Woche stattfand. Dabei machte Tilo Wechselberger, Vorsitzender der CDU/BSH/Feuerwehr-Fraktion, auf eine Werbeaktion in Hettstedt aufmerksam, die aus seiner Sicht die bisherigen Bemühungen der Stadträte für den Erhalt des Helios-Klinikstandortes Hettstedt als Regelversorger mit den bisherigen medizinischen Versorgungsschwerpunkten zunichte machen.