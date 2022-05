Hettstedter Stadtrat tagt erstmals digital

Hettstedt/MZ - Zur nächsten Stadtratssitzung in Hettstedt am kommenden Dienstag, 15. Februar, 17 Uhr können sich Bürger erstmals digital in den Ratssaal zuschalten. Die Sitzung wird als sogenannte Hybrid-Sitzung stattfinden. Das heißt, sie ist sowohl als Präsenzveranstaltung im großen Ratssaal als auch online verfolgbar.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<