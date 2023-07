Ein offizielles Schreiben vom Kreis zur Rücknahme des Bescheids steht noch aus. Hettstedt soll 2023 eine Kreisumlage in Höhe von rund 5,1 Million Euro zahlen.

Hettstedt/MZ - Der Stadtrat der Stadt Hettstedt hat in seiner außerordentlichen Sitzung am Dienstagabend dem Beschluss, Klage gegen die Kreisumlage 2023 einzureichen, mehrheitlich zugestimmt. Allerdings unter Vorbehalt. Denn sollte der Landkreis den aktuellen Bescheid - Hettstedt soll rund 5,1 Millionen Euro Kreisumlage zahlen - zurückziehen, sei der Stadtratsbeschluss nicht mehr notwendig, begründete es Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) in der Sitzung.