Hettstedter Spielmannszug Blau-Weiß kann beim Wettbewerb in Belgien punkten

Der Spielmannszug Blau-Weiß Hettstedt hat in Belgien an einem internationalen Show- und Marschwettbewerb teilgenommen. Auf dem Marktplatz in der Stadt Hamont fand der musikalische Wettstreit der Bands statt.

Hettstedt/Hamont/MZ - Noch etwas müde von der Fahrt, aber überwältigt und mit einer Handvoll neuer Erfolge, ist der Spielmannszug Blau-Weiß Hettstedt aus Belgien zurückgekommen. Dort hatten die Musiker in Hamont an einem internationalen Show- und Marschwettbewerb mit 13 anderen Bands aus verschiedenen Ländern teilgenommen. „Das war so eine liebevolle Veranstaltung, wie wir sie selten in den vergangenen Jahren kennengelernt haben“, erzählt Steffen Opitz, Trainer und Choreograph der Hettstedter, nach der Rückkehr.