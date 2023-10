In der Ganztagsschule „Anne Frank“ in Hettstedt haben die 7. Klassen das einwöchige Präventionsprojekt „Coole Schule – Kreativ gegen Drogen und Gewalt“ umgesetzt, bei dem sie Gespräche mit betroffenen und der Polizei führten, Cajons bastelten und ein Lied einstudierten.

Hettstedt/MZ. - Vor dem Start in die Herbstferien stand bei den siebten Klassen der Hettstedter Anne-Frank-Schule noch ein besonderes Projekt an: „Coole Schule – kreativ gegen Drogen und Gewalt“. Eine Woche lang haben sich die Jugendlichen gemeinsam mit Lehrern und Fachleuten zu den Themen verständigt, haben Plakate gebastelt ebenso wie Cajons (Musikinstrument zum Trommeln), die mit Botschaften gegen Drogen und Gewalt gestaltet wurden, haben einen Selbstverteidigungskurs gehabt und Gesprächsrunden, in denen sie über die körperlichen Auswirkungen von Alkoholmissbrauch, aber auch strafrechtliche Folgen von Gewalt und Drogenmissbrauch aufgeklärt wurden.