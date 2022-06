Hettstedter Räte fassen erste Entscheidung in der Debatte um Friedhöfe

Friedhof in Hettstedt in der St. Jakobistraße. Halbanonyme Grabstätte auf den Friedhof.

Hettstedt/MZ - In der Diskussion um die Ausrichtung der Friedhöfe in der Stadt Hettstedt hat es nun eine erste Entscheidung gegeben. Die Stadträte stimmten mehrheitlich für den Grundsatzbeschluss, den die CDU/BSH/Feuerwehr-Fraktion eingereicht hatte. Zur Erinnerung: Anfang des Jahres hatte die Stadtverwaltung selbst einen Beschluss eingebracht, in dem unter anderem die Schließung zwei der sieben Friedhöfe für 2023 vorgesehen war. Das stieß auf Widerstand bei Bürgern und Stadträten. Nun ist eine Schließung vorerst vom Tisch, zumindest bis zum 31. Dezember 2024. Denn diese Frist steht im neuen, beschlossenen Grundsatzbeschluss.