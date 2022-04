Hettstedter Kolpingwerk entwickelt Bruderhahnsuppe als Alternative gegen das Kükenschreddern

Das Töten von männlichen Küken soll bis 2022 verboten werden. Was tun mit dem Bruder der Masthenne? Das Kolpingwerk hat bereits ein Produkt entwickelt.

Hettstedt/MZ - Auf den ersten Blick scheint es sich um eine herkömmliche Hühnersuppe zu handeln - Brühe, Fleisch und Einlage. Aber diese Suppe, die man hier im Hettstedter Kolpingwerk kocht, ist noch viel mehr: Sie ist innovativ und lebensrettend. Denn in der seit Mittwoch erhältlichen Hühnerbrühe wird das Fleisch des sogenannten Bruderhahn verwendet. Das ist insofern eine Neuheit, da die männlichen Küken, die bei der Zucht der Legehennen schlüpfen, eigentlich nie solange leben, als dass sie überhaupt als Speise in Betracht kämen: „Nach der Geburt wird sofort geschaut, welches Geschlecht ein Tier hat. Ist es männlich wird es getötet, denn es wird ja nie Eier legen“, sagt Markus Seewald. Die Bruderhahnsuppe aus Hettstedt sei ein Versuch, diese Tiere zu retten, so der Experte für Lebensmitteltechnologie von der Hochschule Sachsen- Anhalt.