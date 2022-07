Hettstedter Bürger wollen den Erhalt der Notfallaufnahmen erreichen

Warum sich ein vom Landkreis in Auftrag gegebenes Gutachtenmit den Auswirkungen der Umstrukturierungen auf den Rettungsdienst in Mansfeld-Südharz beschäftigen soll.

Hettstedt/MZ - Brigitte Zinke aus Hettstedt bleibt dran. Die Seniorin fuhr jetzt zu einem Gespräch mit Landrat André Schröder (CDU) über die Zukunft des Klinikums in ihrer Heimatstadt. Dort war Ende Mai die Nachricht wie eine Bombe eingeschlagen, dass am Standort Hettstedt in Zukunft nur noch die Psychiatrie und die Schmerzklinik angesiedelt sein sollen und auch die Notaufnahme geschlossen werden soll. Befriedigend habe sie die Antworten des Landrats nicht gefunden, sagt die Seniorin. Immerhin sei der Landkreis ja noch zu fünf Prozent am Klinikum beteiligt. Die Aussage, dass ihm die gesundheitliche Versorgung der Bürger am Herzen liege und dass er auf ein Gutachten warte, dessen Ergebnis im August oder September vorliegen würde, genügt Zinke nicht.