Hettstedter berichten über das Leben in der Hadebornstraße

Hettstedt/MZ - Bis zur Jahrhundertwende galt sie als längste Straße Hettstedts: die Hadebornstraße. Ihren Namen hat sie vom Hadebornbach, der in Ritterode entspringt und sich über 5,2 Kilometer vorbei an Wiesen, durch den Dorfteich in Meisberg bis hinunter ins Tal nach Hettstedt schlängelt, wo er in die Wipper mündet.