Hettstedt zahlt die hohen Gebühren für die Wahlplakate zurück

Rathaus in Hettstedt

Hettstedt/MZ - Nach parteiübergreifender Kritik an hohen Gebühren für das Aufhängen von Wahlplakaten in Hettstedt zahlt die Stadt Parteien das geforderte Geld zurück. Wie Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) bestätigte, sei Widersprüchen, die mehrere Parteien gegen die Gebührenbescheide eingelegt hatten, „abgeholfen“ worden. Heißt: Die Stadt gibt der Anfechtung der Bescheide nach und zahlt die geforderten Gebühren in voller Höhe zurück.