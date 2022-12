Abschied mit Herzschmerz Warum das alte Feuerwehrdepot in Hettstedt abgerissen wurde und was nun dort entstehen soll

Das ehemalige Feuerwehrgerätehaus in Hettstedt ist abgerissen worden. Was die Stadtwerke auf der freien Fläche planen. Und was die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zum Abschied sagen.