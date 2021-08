Hettstedt/MZ/fs - Gegen 22.35 Uhr am Freitagabend musste die Feuerwehr in die Puschkinstraße in Hettstedt ausrücken. Dort brannte ein Sperrmüllhaufen, der sich vor einem Wohnhaus befand.

Der Brand wurde von den Einsatzkräften gelöscht, teilte die Polizei am Samstag mit. Schäden am Wohnhaus seien nicht entstanden.